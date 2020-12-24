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"عكاظ" السعودية: وحدة الصف الخليجي الهدف الأوحد للمملكة

10:51 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
"عكاظ" السعودية: وحدة الصف الخليجي الهدف الأوحد للمملكة

مجلس التعاون الخليجي

الرياض - أ ش أ
أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الهدف الأوحد لسياسة المملكة الخليجية هو وحدة الصف الخليجي، ونبذ الخلافات، وهي مسيرة تعززها المكانة الكبيرة للمملكة على الصعد العالمية، والعربية، والإسلامية.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس، بعنوان (السعودية .. رائدة الوحدة والأخوة الخليجية) - "مع اقتراب انعقاد القمة السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، خلال يناير القادم، يتزايد تعلق مواطني دول الخليج بالدور السعودي لتعزيز اللُّحمة الخليجية، وظلت السعودية تحرص دوماً على وحدة الصف الخليجي، من منطلق الأخوة، والدين الواحد، والمصير المشترك، فكانت سياستها على مدى 41 عاماً من عمر المنظومة تستند إلى ما تشكله من عمق استراتيجي وثقل عربي وإسلامي ودولي".
وأوضحت أن ذلك التوازن السعودي أسفر عن المحافظة على وحدة الصف الخليجي، ودعم الدول الأعضاء للوصول لتسوية وحلول ناجعة للخلافات الخليجية – الخليجية، وديمومة التعاون مع الدول العربية والإسلامية والدولية، ولن يكون دورها في قمة يناير الخليجية مختلفاً، بل سيشهد بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز الترابط بين دول المجلس، وتعميق التعاون وصولاً إلى وحدة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

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الخليج السعودية مجلس التعاون الخليجي

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