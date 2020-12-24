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انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت.. ورئيس الوزراء أول المتلقين

10:26 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت.. ورئيس الوزراء أول المتلقين

رئيس الوزراء الكويتي يتلقى لقاح كورونا

وكالات:

انطلقت في الكويت، الخميس، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح "فايزر-بيونتيك"، حيث تركز على تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.

وتلقى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، أول جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، إيذانًا ببدء حملة التطعيم ضد المرض في البلاد.

وأكد الشيخ صباح الخالد الصباح أن "اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف أن "الحملة سوف تستمر شهور مطالبا الجميع بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية".

والأسبوع الماضي، أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الكويتية، عبدالله البدر، عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "فايزر بيونتك" المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب "القبس"، سيتم توزيع اللقاح على حسب عدد السكان وأن السلطات الصحية على اتصال مستمر مع الشركة المصنعة لمعرفة كيفية وصول الدفعات، موضحة أن الكميات والأعداد تحدد من قبل الشركة وفق التوزيع العادل بين البلدان.

ويُتوقع خلال حملة التطعيم ضد كورونا في الكويت تلقيح 10 آلاف شخص يوميًا.

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