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سنغافورة تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

06:47 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
سنغافورة تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

ارشيفية

سنغافورة - (أ ش أ):
أعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة‭‭ ‬‬مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، كما أكدت فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي إصابتهم بالسلالة الجديدة.
وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.
وذكرت وزارة الصحة في سنغافورة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أنه لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة "بي117" تنتشر في المجتمع .. في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.
وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر الجاري، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر.
وقالت وزارة الصحة إنها تمكنت من محاصرة الحالة حتى لا يكون هناك انتقال آخر، ولا تزال النتائج المؤكدة معلقة بالنسبة للحالات الأحد عشر الأخرى.

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سنغافورة السلالة الجديدة فيروس كورونا الحجر الصحي

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