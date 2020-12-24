كوريا الجنوبية تسجل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 53 ألفا و533 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن السلطات الصحية.

وشهد العدد تراجعا قدره 105 إصابات عن اليوم السابق البالغ 1090 إصابة.

وسجلت البلاد 17 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 756 حالة.