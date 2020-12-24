البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى تعزيز الحوار الخليجي
المنامة - (د ب أ):
صرح وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، بأن مملكة البحرين سوف تستضيف يوم الأحد المقبل عبر الاتصال المرئي اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيرا للدورة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون التي ستستضيفها الرياض.
وقال الزياني إن مملكة البحرين تتطلع إلى قمة تؤدي إلى مرحلة تعزيز الحوار الخليجي تحقيقا للأهداف المرجوة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.
وأكد وزير الخارجية أن مملكة البحرين سوف تتولى رئاسة مجلس التعاون في دورته المقبلة بدءا من يناير المقبل، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
127972
عدد المصابين
-
107961
عدد المتعافين
-
7209
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
78949750
عدد المصابين
-
55498063
عدد المتعافين
-
1735168
عدد الوفيات
إعلان