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بيلوسي: النواب الأمريكي سيصوت ضد "فيتو" ترامب

12:12 ص الخميس 24 ديسمبر 2020
بيلوسي: النواب الأمريكي سيصوت ضد "فيتو" ترامب

نانسي بيلوسي

وكالات

أكدت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مساء الأربعاء، على أن المجلس سيصوت في 28 ديسمبر الجاري، لإلغاء الفيتو الذي استخدمه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ضد قانون الإنفاق الدفاعي، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت بيلوسي في بيان إن فيتو ترامب على مشروع القانون كان "عملاً متهورًا يضر بقواتنا" ويعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.ذ
ورفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الأربعاء، ميزانية الدفاع وأعادها إلى الكونجرس الأمريكي، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
واستخدم ترامب، حق النقض "فيتو" ضد قانون ميزانية وزارة الدفاع وهو مشروع قانون قيمته 740 مليار دولار يحدد سياسة وزارة الدفاع.

وأقر مشروع القانون من مجلسي النواب والشيوخ، بأكثر من أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.
أقر مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق، بأغلبية ساحقة مشروع قانون سنوي للإنفاق الدفاعي على الرغم من تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الفيتو.

نانسي بيلوسي مجلس النواب الأمريكي فيتو ترامب

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