الصحة العالمية تكشف قدرة فحوصات كورونا الحالية أمام السلالة الجديدة

وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأربعاء، أن الاختبارات المتوفرة للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) قادرة على كشف السلالة الجديدة، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وقال خبير المنظمة فرانك كونينجز في مقابلة مع خبراء بريطانيين مساء الأربعاء، تعليقًا على فاعلية اختبارات فيروس كورونا في الكشف عن السلالة الجديدة: "بشكل عام بوسعي التأكيد أنه يمكن استخدام نفس الاختبارات".

وأضاف: "لا نزال قادرين على كشف الفيروس بواسطة اختبارات التشخيص الجزيئية، وحسب الأخبار الأخيرة، فإن اختبارات الأجسام المضادة والاختبارات السريعة لا تزال فعالة أيضا لكشف السلالات الجديدة".

أعلنت الحكومة البريطانية أن 744 شخصًا توفوا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، يوم الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الأشخاص في المملكة المتحدة إلى 69.051 شخصًا.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة بمقدار 39.237 حالة، وهو أعلى رقم تم الإبلاغ عنه في يوم واحد طوال الوباء بأكمله، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 2،149،551 شخصًا.

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة كبيرة.

وأعلن هانكوك في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، نقلته فضائية "العربية" عن اكتشاف إصابات بسلالة متحورة ثانية لكورونا، قائلاً: "اكتشفنا حالتيّ إصابة بسلالة جديدة أخرى لفيروس كورونا وهذا أمر مثير للقلق بشكل كبير".

وشدد على أن الدراسات المختبرية ستجرى على وجه السرعة لتحليل السلالة الجديدة، فيما فرضت الحكومة قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إلزام المواطنين الذين خالطوا خلال الأسبوعين الماضيين من زاروا هذا البلد بالحجر الصحي فورًا.