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البرلمان الروماني يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة

11:40 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
البرلمان الروماني يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة

البرلمان الروماني

بوخارست - (د ب ا)

وافق البرلمان الروماني بمجلسيه، الأربعاء، على تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أسبوعين على الانتخابات في تصويت سريع المسار، يهدف إلى مباشرة مجلس الوزراء على الفور لعمله لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد ولدعم الموارد المالية للدولة.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، أصبح رئيس الوزراء فلورين سيتو، رجل الاقتصاد البالغ من العمر 48 عامًا، سابع رئيس وزراء للدولة البلقانية خلال ست سنوات.

ويسعى سيتو لإنهاء فترة انهيار الحكومة وفضائح الفساد التي جعلت رومانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي

تقلبا سياسيا على مدى العقد الماضي.

وبدعم من تحالف ثلاثي بقيادة حزبه الليبرالي، حصل سيتو على تأييد 260 صوتا ، مقابل 186 صوتا معارضا في تصويت مشترك من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.

لكن البقاء في السلطة خلال السنوات الأربع المقبلة سيكون صعبا، مع استمرار تأثر الاقتصاد سلبا بجائحة كورونا، التى تسببت في أحد أعلى معدلات الوفيات في شرق الاتحاد الأوروبي.

البرلمان الروماني بوخارست

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