الخارجية: ننسق مع السلطات التونسية لإعادة الصيادين المصريين المحتجزين لديها

وكالات

أكدت وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، أنها تواصل متابعة مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه ١٧ صيادًا مصريًا.

وقال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، في بيان مساء الأربعاء، إن السفارة المصرية في تونس أفادت أن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة وأنهم متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لإتخاذ إجراءات إعادتهم إلي أرض الوطن.

وكان، السفير عمرو محمود عباس، أكد السبت الماضي، أن الوزارة تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريًا أوقفتهم السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.