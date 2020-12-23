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الإفراج عن 7 صيادين من كفر الشيخ محتجزين في ليبيا

10:33 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الإفراج عن 7 صيادين من كفر الشيخ محتجزين في ليبيا

محمد شرابي نقيب الصيادين بمركز البرلس

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق السلطات الليبية سراح 7 صيادين من أبناء مركز البرلس، كانوا محتجزين في أحد السجون الليبية بمدينة بنغازي.

وأكد نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تبين سبب احتجازهم وإلقاء القبض عليهم منذ أكثر من شهر ونصف، وكان اتهامهم بالصيد في منطقة محظورة في المياه الدولية الليبية بالبحر المتوسط.

وأوضح أنه وفقًا لإجراءات التقاضي في ليبيا، جرى دفع الغرامة المقدرة بمعرفة القضاء الليبي، وصدر قرارًا بإطلاق سراحهم، ومن المقرر استلامهم القارب الذي كانوا يعملون عليه، والعودة بعد ذلك إلى مسقط رأسهم بمدينة برج البرلس.

وقال إن الصيادين السبعة المفرج عنهم هم جمعة محمد خليل أيوب، وحسن محمد محمد عبدالرحمن عطية، وحمادة حسن علي محمد أبوصالح، وأحمد رمضان حسن رمضان البيطاني، وجمال محمد عبدالسلام عاشور، وعبدالجيد محمد علي عطية، وحسن علي محمد السماحي.

وكانت السلطات الليبية، ألقت القبض على 7 صيادين من أبناء مركز البرلس، على بعد 60 كيلو متر من مدينة مصراتة الليبية، واقتيدوا إلى مدينة سرت، وظلوا محتجزين بها 25 يومًا، وبعد ذلك جرى ترحيلهم إلى أحد السجون بمدينة بنغازي.

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