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ترامب يستخدم الفيتو ضد ميزانية الدفاع ويعيدها إلى الكونجرس

10:26 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
ترامب يستخدم الفيتو ضد ميزانية الدفاع ويعيدها إلى الكونجرس

دونالد ترامب

وكالات

رفض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء الأربعاء، ميزانية الدفاع وأعادها إلى الكونجرس الأمريكي، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

واستخدم ترامب، حق النقض "فيتو" ضد قانون ميزانية وزارة الدفاع.

وأقر مشروع القانون من مجلسي النواب والشيوخ، بأكثر من أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون سنوي للإنفاق الدفاعي على الرغم من تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام الفيتو.

وأرسل مجلس الشيوخ، القرار إلى الرئيس ترامب، مما يمنحه 10 أيام لاستخدام حق النقض أو التوقيع على المشروع، أو السماح له بأن يصبح قانونًا دون توقيعه.

دونالد ترامب الكونجرس ميزانية الدفاع الفيتو

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