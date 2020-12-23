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الجيش الليبي يحذر الميليشيات من أي خطوات تصعيدية واستفزازية

09:20 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الجيش الليبي يحذر الميليشيات من أي خطوات تصعيدية واستفزازية

الجيش الوطني الليبي

وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن الجيش رصد تحشيد كبير للميليشيات التكفيرية وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وقال المسماري، إن الجيش الليبي يلتزم بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5، مشددًا على أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ وقف إطلاق النار.
وأوضح أن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل.
وأشار إلى أن الجيش يواصل رصد ومتابعة تحركات الميليشيات، وحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.

الجيش الليبي مليشيات ليبيا

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