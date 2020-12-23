الجيش الليبي يحذر الميليشيات من أي خطوات تصعيدية واستفزازية

وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن الجيش رصد تحشيد كبير للميليشيات التكفيرية وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال المسماري، إن الجيش الليبي يلتزم بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية 5+5، مشددًا على أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل.

وأشار إلى أن الجيش يواصل رصد ومتابعة تحركات الميليشيات، وحذرها من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة.