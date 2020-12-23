"ديلي ميل": بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق تجاري بشأن بريسكت

وكالات

بعد عشرة أشهر من المفاوضات المتوترة والمضنية، توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية، ما سيسمح لهما بتجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق قبل ثمانية أيام من الموعد المحدد، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة، مساء الأربعاء، أن العمل جار لصياغة بنود الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وكان مسؤول فرنسي، كشف لوكالة أنباء "رويترز" في وقت سابق من اليوم، أن بريطانيا قدمت في آخر يومين تنازلات ضخمة خلال محادثات "بريكست".

وكانت "فرانس 24" نقلت صباح الأربعاء، عن مصدر أوروبي قوله: "نحن في المرحلة النهائية". وتحدث مصدر ثان عن "فرص كبيرة" لإبرام الاتفاق في المساء.

وذكرت مصادر أوروبية أن المفاوضات باتت منذ الاثنين في يدي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين كثفا الاتصالات بينهما.