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مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية: مقتل 100 شخصًا في هجوم قرب السودان

08:43 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية: مقتل 100 شخصًا في هجوم قرب السودان

أرشيفية

وكالات

قالت مفوضية حقوق الإنسان في إثيوبيا، مساء الأربعاء، إن هجومًا مسلحًا في إقليم بني شنقول-جوموز في غرب إثيوبيا، القريب من الحدود السودانية، أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخصًا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

قتل عشرات الأشخاص في هجوم شنه مسلحون اليوم الأربعاء، في منطقة بني شنقول-جوموز غرب إثيوبيا، الواقعة بالقرب من السودان، في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" إن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات في أحدث أعمال عنف بين الجماعات العرقية في المنطقة.

وذكر مسؤول من المنطقة دون الكشف عن هويته أن السلطات كانت على علم بالهجوم وتحقق من تفاصيل هوية المهاجمين والضحايا،ورفض تقديم مزيد من المعلومات.

تيجراي اثيوبيا السودان

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