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الأرجنتين تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V"

08:32 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الأرجنتين تعتمد اللقاح الروسي "سبوتنيك-V"

اللقاح الروسي


وكالات

أعلنت وزارة الصحة الروسية وصندوق الثروة السيادية الروسي، مساء الأربعاء، أن الأرجنتين وافقت على استخدام لقاح فيروس كورونا المعروف باسم "سبوتنيك-V" حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح الصندوق الروسي أن الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تسجل اللقاح الروسي وتتيح استخدامه على أراضيها.

وذكر أنه تم تسجيل اللقاح بموجب ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ وتمت الموافقة عليه من قبل الجهة المنظمة "ANMAT"، بناء على نتائج التجارب السريرية للمرحلة الثالثة في روسيا، دون تجارب إضافية في الأرجنتين.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه من المقرر وصول طائرة تحمل الدفعة الأولى من جرعات اللقاح الروسي، إلى الأرجنتين، غدًا الخميس.

وكان رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز، أعلن في 10 ديسمبر الجاري، أن بلاده وقعت عقدًا مع روسيا لتزويدها بلقاح "سبوتنيك-V" المضاد لكورونا، من أجل تطعيم 10 ملايين شخص في الفترة من يناير إلى فبراير 2021.

يشار إلى أن بيلاروسيا، أول دولة اعتمدت اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" وفقًا لبيان لصندوق الثروة السيادي الروسي، نشر الاثنين الماضي.

اللقاح الروسي لقاح كورونا الأرجنتين سبوتنيك-V

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