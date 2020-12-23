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إخلاء مخيم للمهاجرين في البوسنة وترك 1300 مهاجر بدون مأوى

08:24 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
إخلاء مخيم للمهاجرين في البوسنة وترك 1300 مهاجر بدون مأوى

أرشيفية


بودابست - (د ب أ)

أخلت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء، مخيم "ليبا" لتسجيل المهاجرين في البوسنة والهرسك، تاركة نحو 1300 شخص بدون مأوى، حسبما قالت منسقة المخيم ناتاشا أوميروفيتش، لبوابة "كليكس دوت با" الإخبارية.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، أعلنت في وقت سابق إغلاق المخيم القريب من مدينة بيهاتش، لأنه غير متصل بشبكتي الكهرباء أو المياه.

وأضرم عدد من المهاجرين النار في خيام وحاويات في موقع المخيم قبل مغادرته، وارتفعت سحابة كثيفة من الدخان الأسود إلى السماء.

وكتب بيتر فان دير أويرات، ممثل المنظمة الدولية للهجرة في البوسنة، على تويتر أن المخيم كان خاليًا تقريبًا عندما تم إغلاقه ولم يصب أحد بأذى.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق.

وأقيم المخيم بالقرب من الحدود الكرواتية في سبتمبر، بعدما أغلقت السلطات البوسنية مخيمًا آخر في ضواحي بيهاتش.

اخلاء مخيم البوسنة

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