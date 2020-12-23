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فوتشي: واشنطن تسعى للحصول على عينات من سلالة كورونا الجديدة لبحثها

07:52 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
فوتشي: واشنطن تسعى للحصول على عينات من سلالة كورونا الجديدة لبحثها

الدكتور أنتوني فوتشي

وكالات

قال كبير الخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية أنتوني فوتشي، إن الولايات المتحدة تحاول الحصول على عينات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا الذي نشأ في المملكة المتحدة، لإجراء اختبارات وأبحاث عليها في المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا.

وأكد فوتشي، اليوم الأربعاء، لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه تقدم بمذكرة رسمية للحكومة الأمريكية، للحصول على عينات من السلالة الجديدة.

وقال: "نحن في المعاهد الوطنية للصحة على اتصال بزملائنا في المملكة المتحدة، نحن بحاجة إلى التعامل مع هذا الأمر بجدية ونحتاج إلى مزيد من التحقيق فيه".ص

أنتوني فوتشي سلالة كورونا الجديدة فيروس كورونا

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