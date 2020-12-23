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بدأ كمدرس ابتدائي.. ترشيح ميجيل كاردونا لتولي منصب وزير التعليم الأمريكي

07:21 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
بدأ كمدرس ابتدائي.. ترشيح ميجيل كاردونا لتولي منصب وزير التعليم الأمريكي

جو بايدن

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء الأربعاء، رسميًا ترشيح الدكتور ميجيل كاردونا، مدير مدارس ولاية كونيتيكت، الذي دعا إلى إعادة فتح المدارس وسط أزمة فيروس كورونا، ليتولى منصب وزير التعليم.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء لتقديم مرشحه: "كنا بحاجة إلى وزير تعليم يفهم حقًا ما كان عليه الحال بالنسبة للمعلمين والإداريين والعائلات ومقدمي الرعاية والطلاب في العام الماضي، لكننا نحتاج أيضًا إلى شخص يعرف كيف يبدو الأمر، وما يتطلبه الأمر لتجاوز هذه الأزمة".

وكان بايدن، قد تعهد باختيار شخص كان يعمل مدرسًا لقيادة وزارة التعليم، وبدأ كاردونا حياته المهنية كمدرس في مدرسة ابتدائية قبل أن يصبح مديرا.

ويشغل كاردونا حاليًا منصب مفوض التعليم في ولاية كونيتيكت، وقد حث المدارس على إعادة فتح أبوابها أثناء الوباء، محذرًا من أن الكثير من الطلاب يتخلفون عن عملية التحصيل الدراسي الركب لأنهم

جو بايدن وزير التعليم الأمريكي ميجيل كاردونا

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