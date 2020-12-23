بوتين يستبعد ظهور صعوبات بعد تغيير القيادة في واشنطن

روسيا - (أ ش أ)

استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه مع تغيير القيادة في الولايات المتحدة سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبلاده، مشيرا إلى أن الأمر سيكون كالمعتاد.

وقال الرئيس الروسي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي": "فيما يتعلق بتغيير القيادة في الولايات المتحدة فلا أعتقد أن الأمر سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لنا"، مضيفًا: "أعتقد أنه سيكون كالمعتاد، ولا ينبغي لنا أن نسترشد بهذا".

وتابع الرئيس الروسي: "يجب أن نفهم أين نواجه بعض الصعوبات والتهديدات، خاصة للتنبؤ مسبقًا وتنظيم عملنا بشكل مناسب في الاقتصاد وفي مجال زيادة قدرتنا الدفاعية".