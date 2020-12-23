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بريطانيا: اكتشفنا حالتيّ إصابة بسلالة جديدة أخرى لـ"كورونا"

06:12 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
بريطانيا: اكتشفنا حالتيّ إصابة بسلالة جديدة أخرى لـ"كورونا"

فيروس كورونا

وكالات:

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأربعاء، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة كبيرة.

وأعلن هانكوك في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، نقلته فضائية "العربية" عن اكتشاف إصابات بسلالة متحورة ثانية لكورونا، قائلاً: "اكتشفنا حالتيّ إصابة بسلالة جديدة أخرى لفيروس كورونا وهذا أمر مثير للقلق بشكل كبير".

وقال هانكوك في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز" عربية، إن المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود كورونا للحد من انتشار الفيروس المتحور.

وأضاف هانكوك، أنه اعتبارًا من 26 ديسمبر الجاري، ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.

وشدد على أن الدراسات المختبرية ستجرى على وجه السرعة لتحليل السلالة الجديدة، فيما فرضت الحكومة قيودا عاجلة على حركة السفر من جنوب أفريقيا، إضافة إلى إلزام المواطنين الذين خالطوا خلال الأسبوعين الماضيين من زاروا هذا البلد بالحجر الصحي فورا.

فيروس كورونا وزير ‏الصحة البريطاني مات هانكوك سلالة جديدة لكورونا

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