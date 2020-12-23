افتتاح منتدى الإعلام العربي الـ19 بالإمارات

الإمارات - (أ ش أ)

نظم نادي دبي للصحافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، منتدى الإعلام العربي الـ19 عن بعد بحضور نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، الكلمة التي ألقتها رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، منى غانم المرّي، التي رحّبت فيها بالمشاركين ووجهت لهم الشكر على جعل هذه الدورة الاستثنائية ممكنة بمشاركة أفكارهم ورؤاهم حتى وإن كان اللقاء عن بُعد.

وقد حظي المنتدى هذا العام بمشاركة نخبة من الساسة وصُنّاع الإعلام في المنطقة والعالم، واستقطبت جلساته التي تخللها حفل جائزة الصحافة العربية عبر مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لنادي دبي للصحافة وعلى الموقع الإلكتروني للنادي ولمنتدى الإعلام العربي، أكثر من 10 آلاف متابع على تويتر لايف، وفيسبوك لايف، وانستجرام لايف، بالإضافة إلى المنصة الرسمية الخاصة بالدورة الافتراضية للمنتدى هذا العام، ليرسخ المنتدى بذلك مكانته كأكبر حدث سنوي من نوعه، حيث شكلت التغطية الواسعة للمنتدى على مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي تجربة تفاعلية فريدة في مجالات الابتكار الإعلامي، وصورة واقعية لما يمكن أن يصبح عليه الإعلام العربي في المستقبل.

وقالت المرّي: "لا شك أن الرهان اليوم يدور حول صناعة المحتوى الإعلامي وإيجاد الأدوات والمنصات الرقمية التي تقدم للمتلقّي العربي تجربة إعلامية أكثر تأثيراً وجاذبية.. فيما يكمن التحدي الأكبر أمام صُنّاع الإعلام العربي في أزمة الثقة لدى شرائح واسعة من الجمهور وتحديداً فئة الشباب الذين لم ينالهم من المؤسسات الإعلامية العربية الاهتمام الكافي على رغم أن الشباب هم المسؤولون عن إحداث التحولات الأكثر أهمية والأعمق تأثيراً في عالمنا.. الأمر الذي يستوجب منح الشباب مساحة أكبر من الاهتمام والعناية".

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة للمنتدى حرصت على إدراج أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة على مختلف الأصعدة لاسيما السياسية والاجتماعية ضمن أجندة المنتدى هذا العام، علاوة على موضوع الساعة المتعلق بتأثيرات جائحة كورونا على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وهي كلها معطيات تسهم في تكوين ملامح مستقبل الإعلام العربي.

يُشار إلى أن "منتدى الإعلام العربي" الذي انطلق قبل 20 عاماً، يمثل التجمع المهني الأكبر من نوعه في المنطقة العربية، حيث شارك بدور إيجابي كبير منذ تأسيسه في تحفيز الحوار بين صناع الإعلام في المنطقة ونظرائهم من القيادات الإعلامية خارج حدودها من أجل رصد أهم التحولات المؤثرة في الإعلام والنظر في كيفية إيجاد آليات جديدة تكمن إعلام المنطقة من القيام بدوره على الوجه الأمثل كمنارة تثقيفية وتنويرية من شأنها الدفاع عن مقدرات المنطقة ومعاونتها على تجاوز كل ما تواجهه من تحديات وتعظيم فرص التنمية والتقدم والازدهار في مختلف بلدانها.