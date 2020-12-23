الأردن يدين استمرار الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء بالقدس

الأردن - (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال الحفريات في مدخل مقبرة الشهداء في القدس الشرقية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" رفض المملكة وإدانتها لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من أعمال حفر وتجريف عند سور ودرج المقبرة داعياً لوقفها فورًا.

وحذر الفايز من استمرار هذه الأعمال أو توسعتها أو وصولها إلى داخل المقبرة، مطالبا السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة، باحترام حرمة القبور والأضرحة والكف عن الانتهاكات والاستفزازات.

وأكد رفض المملكة للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب المستهدفة تغيير هوية القدس العربية والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".