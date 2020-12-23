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الصحة العالمية: لم نعتمد أي لقاح لكورونا بشكل نهائي حتى الآن

04:41 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الصحة العالمية: لم نعتمد أي لقاح لكورونا بشكل نهائي حتى الآن

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط، إن المنظمة لم تعتمد أي لقاح لفيروس كورونا بشكل نهائي حتى الآن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء.

وأكد المنظري، أن المكتب الفني بالمنظمة، يراجع النتائج والتفاصيل الخاصة باللقاحات الجديدة لاعتمادها تدريجيا.

وقال: "نتابع جميعاً عن كثَب الأنباء السارة التي وردت مؤخراً في نهاية هذا العام الصعب. فقد أصبحت لقاحات كوفيد-19 في المتناول أخيراً، مع العديد من الإنجازات التي تلوح في الأفق".

وطُوِّرت ثلاثة لقاحات مأمونة وفعَّالة في وقت قياسي وبدأ الناس يحصلون على التطعيمات بالفعل، وشمل ذلك إقليم الشرق الأوسط، وتعمل المنظمة مع الشركاء لضمان تحقيق الإنصاف في توفير اللقاحات، لا سيَّما للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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