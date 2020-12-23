أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

البحرين تترأس الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة

03:15 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
البحرين تترأس الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة

البحرين

المنامة- (أ ش أ):

سلمت الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، رئاسة المجلس إلى مملكة البحرين بصفتها الدولة المستضيفة لدورة المجلس.

وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، بمملكة البحرين الدورة (23) للمجلس الوزاري العربي للسياحة والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم في بالمنامة بحضور وزراء السياحة بالدول العربية، حيث تسلمت بلاده رئاسة المجلس من المملكة العربية السعودية.

وأوضح الزياني - خلال كلمته أمام الاجتماع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن التحدي الأهم في هذه المرحلة يكمن في بحث السبل للخروج من جائحة كورونا، وأن تنشيط قطاع السياحة لن يأتي هذا إلا باستعادة الثقة بالقطاع السياحي، وضرورة التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المجلس الوزاري العربي للسياحة، كما تطرق في كلمته أيضا إلى التدابير الحكومية التي اتخذتها مملكة البحرين للتخفيف من تبعات جائحة كورونا على القطاع السياحي، ولصالح المواطنين والقطاع العام والخاص.

هذا المحتوى من

البحرين المجلس الوزاري العربي للسياحة

الخبر التالى:

نحو 200 مسافر بريطاني يقضون عيد الميلاد في الحجر الصحي بقبرص

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تكشف أكثر 4 محافظات إصابة بكورونا.. وتوجه رسالة عاجلة للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا