البحرين تترأس الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة

المنامة- (أ ش أ):

سلمت الأمانة العامة للمجلس الوزاري العربي للسياحة، رئاسة المجلس إلى مملكة البحرين بصفتها الدولة المستضيفة لدورة المجلس.

وترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض زايد بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، بمملكة البحرين الدورة (23) للمجلس الوزاري العربي للسياحة والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم في بالمنامة بحضور وزراء السياحة بالدول العربية، حيث تسلمت بلاده رئاسة المجلس من المملكة العربية السعودية.

وأوضح الزياني - خلال كلمته أمام الاجتماع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن التحدي الأهم في هذه المرحلة يكمن في بحث السبل للخروج من جائحة كورونا، وأن تنشيط قطاع السياحة لن يأتي هذا إلا باستعادة الثقة بالقطاع السياحي، وضرورة التنسيق والعمل المشترك بين أعضاء المجلس الوزاري العربي للسياحة، كما تطرق في كلمته أيضا إلى التدابير الحكومية التي اتخذتها مملكة البحرين للتخفيف من تبعات جائحة كورونا على القطاع السياحي، ولصالح المواطنين والقطاع العام والخاص.