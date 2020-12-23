الحرب في ليبيا: الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف يعتذر عن تولي منصب المبعوث الأممي لأسباب عائلية
طرابلس- (بي بي سي):
أعلنت الأمم المتحدة أن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف قد اعتذر عن تولي منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا.
هذا وأبلغ ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بأنه لن يتولى منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا لأسباب شخصية وعائلية.
وظل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا شاغراً منذ استقالة المبعوث السابق غسان سلامة في مارس الماضي لأسباب صحية.
وتتولى نائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز المنصب بالإنابة منذ ذلك، وتوصلت إلى الاتفاق بإجراء انتخابات في ليبيا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر كانون الأول من العام المقبل.
وكان مجلس الأمن قد وافق الأسبوع الماضي على مقترح "جوتيريش" تعيين "ملادينوف" مبعوثاً جديداً إلى ليبيا.
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