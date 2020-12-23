للمرة الأولى منذ أسبوع.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تحت الـ28 ألفا

وكالات:

سجلت السلطات الصحية الروسية لأول مرة منذ أسبوع أقل من 28 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، رصد 27250 إصابة بالفيروس التاجي، مقابل 28776 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 14.9% من المرضى الجدد.

وتمثل هذه أدنى حصيلة منذ 16 ديسمبر (عندما تم رصد 26509 إصابات)، وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5652 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3749 حالة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 549 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 561 وفاة أمس، فيما تماثل 24447 مريضا للشفاء من العدوى.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة مليونين و933753 إصابة مؤكدة منها 52461 حالة وفاة و537325 حالة نشطة ومليونين و343967 حالة شفاء.

وتخطت نسبة المصابين بـ"كوفيد-19" بين مواطني روسيا الـ2%.

وتجاوز عدد الفحوصات المختبرية التي أجريت في روسيا حتى اليوم لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي عتبة الـ87 مليونا (393 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، فيما لا يزال أكثر من 641 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا في وقت سابق من الشهر الجاري حملة التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا.