أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

منظمة ألمانية: الناس يتداعون في مخيمات اللجوء اليونانية

12:55 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
منظمة ألمانية: الناس يتداعون في مخيمات اللجوء اليونانية

أرشيفية

برلين/ليسبوس- (د ب أ):

دعت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بحقوق اللاجئين الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما فيما يتعلق بوضع اللاجئين في الجزر اليونانية.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، جونتر بوركهارت، في تصريحات لصحيفة "هايبرونر شتيمه" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "بالطبع يمكن للدول الأخرى، بل وينبغي لها، أن تستقبل المزيد من اللاجئين. لكن: الحديث عن حل أوروبي هو مماطلة لأجل غير مسمى. في غضون ذلك، يتداعى الأشخاص في مخيمات الاستقبال نفسيا وجسديا".

وذكر بوركهارت أن هناك العديد من الولايات والبلديات على استعداد لقبول عدد أكبر بكثير من اللاجئين مما هو عليه الحال الآن.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يحول دون تحقيق ذلك، حيث يصر على أن تشارك دول أوروبية أخرى في استقبال المهاجرين من اليونان، ويبرر الوزير ذلك بأنه كلما بادرت ألمانيا باستقبال المزيد من اللاجئين، قل الاستعداد لدى الدول الأخرى للاستقبال.

وقال بوركهارت: "الحكومة الألمانية تسيء استخدام اللاجئين كورقة مساومة في المفاوضات بشأن نظام اللجوء الأوروبي".

ومنذ مارس الماضي، استقبلت ألمانيا إجمالا 1518 مهاجرا من اليونان. وقبل أيام قليلة، دعا أكثر من 240 نائبا في البرلمان الألماني "البوندستاج" من جميع الكتل البرلمانية - باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي - في "مناشدة بمناسبة الكريسماس" ليس فقط إلى "حل أوروبي"، بل أيضا إلى زيادة استقبال مهاجرين من اليونان في ألمانيا.

منظمة برو أزول الألمانية برلين الجزر اليونانية الاتحاد الأوروبي

الخبر التالى:

للمرة الأولى منذ أسبوع.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تحت الـ28 ألفا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من وزيرة الصحة على وضع السلالة الجديدة لكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا