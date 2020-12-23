إندونيسيا تحظر دخول القادمين من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا
جاكرتا- (د ب ا):
أعلنت مجموعة المهام المعنية بمواجهة فيروس كورونا في إندونيسيا اليوم الأربعاء أنه سوف يتم منع دخول أي أجانب قادمين من المملكة المتحدة لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجموعة القول إنه على المسافرين الأجانب والإندونيسين القادمين من أوروبا واستراليا بصورة مباشرة أو ترانزيت تقديم شهادة تفيد بسلبية إصابتهم بفيروس كورونا صالحة لمدة يومين قبل موعد المغادرة.
وينطبق هذا الشرط أيضا على الإندونيسيين القادمين من المملكة المتحدة.
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