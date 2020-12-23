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ألمانيا تسجل عددا قياسيا من وفيات كورونا يزيد عن 960 حالة خلال 24 ساعة

08:40 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
ألمانيا تسجل عددا قياسيا من وفيات كورونا يزيد عن 960 حالة خلال 24 ساعة

أرشيفية

برلين - (د ب أ):
سجلت ألمانيا مستوى قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 962.

وكان آخر مستوى قياسي في عدد الوفيات سجلته ألمانيا يوم الأربعاء الماضي، بواقع 952 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24 ألفا و740 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 27 ألفا و728 حالة. وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا يوم الجمعة الماضي بواقع 33 ألفا و777 حالة.

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة. وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 27 ألفا و 968 وفاة.

ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و554 ألف و920 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و160 ألفا ومئة شخص.

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