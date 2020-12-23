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باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلي 462 ألفا و814 حالة

08:02 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلي 462 ألفا و814 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 462 ألفا و814 حالة، وذلك عقب تسجيل 2142 حالة إصابة جديدة.
وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة - وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأربعاء - إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9557 حالة، وذلك عقب تسجيل 83 حالة وفاة جديدة.. مضيفا أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 415 ألفا و352 شخصا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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