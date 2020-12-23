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أستراليا تسمح بتخفيف الإغلاق في مناطق بسيدني خلال الكريسماس

06:01 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
أستراليا تسمح بتخفيف الإغلاق في مناطق بسيدني خلال الكريسماس

أرشيفية

سيدني - (د ب أ):
أعلنت السلطات في مدينة سيدني الأسترالية اليوم الأربعاء أنه سيتم السماح للسكان الخاضعين للإغلاق في بؤرة ساخنة للإصابات بفيروس كورونا في المدينة بالتجمع بأعداد صغيرة من أجل احتفالات الكريسماس.

وسيتم السماح للذين يقيمون في الجزء الأكثر تضررا باستقبال خمسة زائرين فقط بالإضافة إلى عدد غير محدد من الأطفال دون سن 12 عاما خلال الفترة من يومي الخميس حتى السبت.

وفي منطقة نورذرن بيتشز، سيتم السماح للسكان باستقبال 10 زائرين لكنهم لا يمكنهم مغادرة المنطقة.

وجاء القرار بعد اكتشاف 8 حالات جديدة فقط ليلا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 97 حالة منذ الخميس الماضي.

وفي 27 ديسمبر، عاد 250 ألف شخص من سكان نورزين بيتشز إلى الإغلاق التام.

أستراليا فيروس كورونا احتفالات الكريسماس تخفيف قيود الإغلاق

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