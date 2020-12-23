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رئيسة وزراء اسكتلندا تعتذر بسبب نزع قناعها في انتهاك للوائح مكافحة كورونا

05:53 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
رئيسة وزراء اسكتلندا تعتذر بسبب نزع قناعها في انتهاك للوائح مكافحة كورونا

رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن

لندن - (د ب أ):
اعتذرت رئيسة الوزراء الاسكتلندية، نيكولا ستيرجن، بسبب انتهاك لوائح مكافحة فيروس كورونا ونزع قناع وجهها.

ونشرت صحيفة "ذا سكوتيش صن" أمس الثلاثاء صورا لستيرجن بدون قناع الوجه الذي ترتديه عادة أثناء تشييع جنازة موظف حكومي اسكتلندي توفي بسبب "كوفيد 19".

وقالت ستيرجن في بيان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نزعت قناعي لفترة قصيرة الجمعة الماضية ، أثناء حضور جنازة".

وأضافت: "كان هذا خطأ غبيا وأنا آسفة حقا. أتحدث كل يوم عن أهمية الأقنعة ، لذلك لن أقدم أي مبررات".

وتنص لوائح مكافحة فيروس كورونا للحكومة الاسكتلندية على ضرورة ارتداء أقنعة الوجه في أماكن الضيافة.

ويُعاقب على مخالفة تلك اللوائح بغرامة قدرها 60 جنيها إسترلينيا (80 دولارا).

اسكتلندا مكافحة كورونا فيروس كورونا نيكولا ستيرجن

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