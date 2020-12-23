فريق بايدن: "تويتر" سيحذف متابعي حساب الرئاسة بعد انتقال السلطة
واشنطن - (د ب أ)
قال فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه تم إبلاغه بإن بايدن لن يحتفظ بأكثر من 33 مليون متابع للحساب الرئاسي الرسمي عبر موقع تويتر الذي يستخدمه الرئيس دونالد ترامب.
وإذا تم تأكيد هذه الخطوة، فستكون على النقيض من انتقال السلطة السابق وستحرم بايدن من الوصول الفوري إلى جمهور من عشرات الملايين من الناخبين.
وقال روب فلاهيرتي مدير الشؤون الرقمية لبايدن عبر تويتر اليوم: "في عام 2016، استوعبت إدارة ترامب جميع متابعي الرئيس باراك أوباما، عبر تويتر على صفحة الرئاسة الرسمية وصفحة البيت الأبيض بناءً على طلب الفريق الرئاسي للرئيس الرابع والأربعين. وفي عام 2020، أبلغنا تويتر أنه اعتبارا من الآن، يجب أن تبدأ إدارة بايدن من الصفر".
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