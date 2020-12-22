العاهل المغربي يستقبل الوفد الأمريكي الإسرائيلي في القصر الملكي

وكالات

استقبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وولي العهد الأمير مولاي الحسن، مساء الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، وفدًا أمريكيًا إسرائيليًا، يضم جاريد كوشنر، المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي لدولة إسرائيل،أفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص للرئيس ترامب، والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وذكرت وكالة المغرب للأنباء، أن العاهل المغربي، جدد الإعراب عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه في 10 ديسمبر الجاري، مع الرئيس ترامب.

وقالت، إن المرسوم الأمريكي، الذي يعترف بمغربية الصحراء الغربية، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، يشكل تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وهنأ الملك، كوشنر على العمل الكبير الذي قام به منذ زيارته إلى المغرب في مايو 2018، والذي مكن من تحقيق هذا التحول التاريخي لصالح الوحدة الترابية للمغرب وهذا التطور الواعد على درب تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكد، في معرض حديثه إلى مئير بن شبات، على الروابط الخاصة مع الجالية اليهودية المغربية، ولاسيما أفرادها الذين يشغلون مناصب مسؤولية في إسرائيل.

وجدد الملك، موقف المملكة المغربية الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان؛ وعلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كسبيل وحيد للتوصل إلى تسوية شاملة ونهائية؛ وكذا التزام جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.

وفي ختام هذا الاستقبال تم التوقيع، على إعلان مشترك بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل، والذي وقعه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وكوشنر وبن شبات.