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مسؤول أممي يطلب من ترامب العفو عن مؤسس ويكيليكس

07:00 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
مسؤول أممي يطلب من ترامب العفو عن مؤسس ويكيليكس

دونالد ترامب

جنيف - (د ب أ)

حث خبير كبير في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على العفو عن مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.

ووجه نيلس ميلتسر، الذي يراقب التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية في جميع أنحاء العالم، رسالة مفتوحة إلى ترامب قبل صدور حكم محكمة بريطانية في 4 من يناير والذي سيحدد ما إذا كان سيتم تسليم أسانج من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.

ويحتجز أسانج الأسترالي الجنسية حاليا في سجن بلمارش شديد الحراسة في لندن. وقد يواجه ما يصل إلى 175 عامًا في السجن في الولايات المتحدة، بتهمة نشر مواد سرية عن العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، والتي كشفت عن جرائم حرب ارتكبها جنود أمريكيون.

وكتب ميلتسر: "بالعفو عن السيد أسانج، سيدي الرئيس، سوف ترسل رسالة واضحة عن العدالة والحقيقة والإنسانية إلى الشعب الأمريكي وإلى العالم".

وأضاف: "ستعيد تأهيل رجل شجاع عانى من الظلم والاضطهاد والإذلال لأكثر من عقد لمجرد قوله الحقيقة".

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