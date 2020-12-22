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الوفد الإسرائيلي الأمريكي يضع إكليلاً من الزهور على قبر ملك المغرب الراحل (صور)

06:31 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
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وكالات
زار الوفد الإسرائيلي الأمريكي، الذي يزور المغرب ويقوده كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، مساء الثلاثاء، ضريح الملك الراحل محمد الخامس في الرباط.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المغربية، على تويتر، صورًا للوفد الذي يزور الرباط، أثناء وضعهم أكليلاً من الزهور على قبور الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس.

هبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

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