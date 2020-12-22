الوفد الإسرائيلي الأمريكي يضع إكليلاً من الزهور على قبر ملك المغرب الراحل (صور)
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
وكالات
زار الوفد الإسرائيلي الأمريكي، الذي يزور المغرب ويقوده كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، مساء الثلاثاء، ضريح الملك الراحل محمد الخامس في الرباط.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية المغربية، على تويتر، صورًا للوفد الذي يزور الرباط، أثناء وضعهم أكليلاً من الزهور على قبور الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس.
🇲🇦🇺🇸🇮🇱— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) December 22, 2020
قام الوفد الأمريكي الإسرائيلي الرفيع المستوى بزيارة لضريح محمد الخامس بالرباط، حيث ترحم على الروح الطاهرة لجلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني، طيب الله ثراهما. pic.twitter.com/lX1erW5Y9D
هبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.
وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.
و وضع الوفد إكليلا من الزهور على قبري الملكين الراحلين، ووقع في الدفتر الذهبي للضريح. pic.twitter.com/918EcVAv9j— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) December 22, 2020
ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.
أعضاء الوفد الإسرائيلي الأمريكي زاروا ضريح محمد الخامس في الرباط وترحموا على روح الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس ووضعوا أكليلا من الزهور على قبورهما@navela888 pic.twitter.com/ZNA3EPcSGk— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 22, 2020
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
126273
عدد المصابين
-
107162
عدد المتعافين
-
7130
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
77236327
عدد المصابين
-
54144915
عدد المتعافين
-
1700993
عدد الوفيات
إعلان