وزير الصحة الأمريكي وفوتشي ومسؤولين يتلقون لقاح كورونا

وكالات

تلقى عدد من مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الثلاثاء، لقاح فايزر/بوتنيك ضد كورونا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وقالت الشبكة الأمريكية، إن وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، ومدير معهد الأمراض المعدية أنتوني فوتشي، وعددًا من المسؤولين و6 من العاملين في الخطوط الأمامية للمعاهد الوطنية للصحة، تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووصف عازار، اللقاح بإنه "إنجاز علمي استثنائي" وأثناء تلقيه اللقاح، قال إن لديه "ثقة كاملة" في سلامة اللقاح.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وزوجته جيل، تلقوا اللقاح أمس الاثنين.