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الكويت: بدء حملة تطعيم كورونا نهاية الأسبوع الجاري

05:28 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الكويت: بدء حملة تطعيم كورونا نهاية الأسبوع الجاري

لقاح كورونا

الكويت - (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) فجر غد الأربعاء، على تبدأ عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح الشيخ باسل الصباح، في بيان صحفي، أن مراحل تحديد الأولوية للفئات المستهدفة لتطعيم (كوفيد-19) على أربع مراحل، يأتي في المرحلة الأولى جميع مقدمي الرعاية الصحية، والفئة العمرية الأكبر من 65 عاما، والعاملين في الصفوف الأولى، على أن تشمل المراحل المتبقية جميع أفراد وفئات المجتمع.

وأضاف أن أعداد المسجلين لتلقي اللقاح في موقع التسجيل المسبق الإلكتروني، بلغت حتى الآن 37 ألفا و700 شخص، مشيرًا إلى أن الأقبال على التسجيل في تزايد مستمر.

وثمن وزير الصحة الكويتي، جهود جميع اللجان وقطاعات الوزارة، وكل الجهات المعنية الأخرى في الدولة، والتي ساهمت في توفير اللقاح، وصولاً إلى بدء عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدًا تسخير الوزارة لكل الإمكانيات تيسيرًا على المواطنين الكويتيين.

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