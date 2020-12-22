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الاتحاد الأوروبي يوصي الدول الأعضاء برفع حظر السفر الكامل عن المملكة المتحدة

05:26 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الاتحاد الأوروبي يوصي الدول الأعضاء برفع حظر السفر الكامل عن المملكة المتحدة

الاتحاد الأوروبي

بلجيكا - (أ ش أ)

أوصى الاتحاد الأوروبي، جميع الدول الـ27 الأعضاء برفع حظر السفر الكامل عن المملكة المتحدة، وذلك عقب قرار بعض الدول بإغلاق الحدود معها بسبب نوع جديد من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن بروكسل أصدرت بيانًا دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى السماح بالسفر الضروري لمواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز، إن حظر السفر الشامل يجب ألا يمنع الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من العودة إلى منازلهم.

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الاتحاد الأوروبي رفع حظر السفر المملكة المتحدة فيروس كورونا

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