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بينهم رئيسان وملك عربي.. زعماء تلقّحوا ضد كوفيد 19 (تفاعلي)

05:10 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
بينهم رئيسان وملك عربي.. زعماء تلقّحوا ضد كوفيد 19 (تفاعلي)

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يتلقى الل

كتبت- رنا أسامة:

في غضون الأشهر القليلة الماضية، انبرى عدد من الزعماء والمسؤولين البارزين في مختلف أنحاء العالم لتلقي لقاح فيروس كورونا، في محاولة لطمأنة الخائفين وإقناع الرافضين في ظل موجة تشكيك عالمية حول سلامة لقاحات كوفيد 19.

وحتى الآن تلقّح ضد كوفيد 19 ما لا يقل عن 10 مسؤولين كبار، موزّعين في كلٍ من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات وروسيا والبحرين والسعودية، على رأسهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، والأمريكي المُنتخب جو بايدن.

وتم تلقيح الغالبية العُظمى من هؤلاء المسؤولين باللقاح الذي طوّرته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وأُثبتت فعاليته بنسبة تتجاوز 90 بالمائة، فيما برز لقاح "سينوفارم" الصيني عربيًا؛ حيث تلقّاه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد.

واللافت أن معظمهم تلقّوا اللقاح "علنًا" في بثّ تليفزيوني على الهواء مباشرة، بما في ذلك الرئيس الأمريكي المُنتخب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ونائب الرئيس الأمريكي. في التقرير التفاعلي التالي، يرصد مصراوي أبرز المسؤولين الذين تلقّحوا ضد كوفيد 19:

لقاح كورونا فيروس كورونا

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