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بالفيديو- وصول أول طائرة تجارية إسرائيلية إلى المغرب

04:14 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
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وكالات:

هبطت، الثلاثاء، الطائرة الإسرائيلية التي تضم الوفد الإسرائيلي الأمريكي المشترك، في مطار العاصمة المغربية، في أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

وكانت الطائرة وهي أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط انطلقت في وقت سابق، الثلاثاء، من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، لمدة استغرقت نحو 6 ساعات.

ويضم الوفد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتس، إضافة إلى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وقال كوشنر قبيل إقلاع الطائرة إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عمل على إنشاء سياسة مختلفة في الشرق الأوسط.

ويشمل جدول أعمال الوفد توقيع اتفاقات اقتصادية وسط توقعات بعائدات كبيرة منها.

وخلال احتفال أقيم في تل أبيب حضره كوشنر إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين، قال كوشنر إن التطبيع مع المغرب: "سيوفر مجموعة جديدة كاملة من الفرص لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بأسره".

وأشاد نتنياهو بما وصفه بـ "الثورة" التجارية التي أطلقها اتفاق التطبيع الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل والإمارات، والذي وعد بأنه سيطبق أيضا بالنسبة للمغرب.

كان المغرب حصل في مقابل استئناف العلاقات مع إسرائيل على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

ومن المتوقع أن يشهد برنامج الزيارة الترتيب لتوقيع عدة اتفاقيات لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل.

وسوف يشمل استئناف العلاقات بين الجانبين تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، بحسب ما أعلن الديوان الملكي المغربي في 10 نوفمبر.

والمغرب رابع دولة عربية وإسلامية، منذ أغسطس الماضي، تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات، والبحرين، والسودان.

وإلى جانب مصر والأردن، أصبح المغرب سادس دولة في جامعة الدول العربية تطبع العلاقات مع إسرائيل.

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