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رويترز: إصابة كاردينالين مقربين من البابا فرنسيس بكورونا

01:29 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
رويترز: إصابة كاردينالين مقربين من البابا فرنسيس بكورونا

أرشيفية

وكالات:

قال مصدر بالفاتيكان اليوم الثلاثاء، إن اثنين من الكرادلة بالفاتيكان، أحدهما يقضي معظم وقته في مساعدة المشردين في روما، أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وتم نقل الكاردينال كونراد كراجوسكي 57 عاما، وهو بولندي يدير الجمعيات الخيرية للبابا فرنسيس للعلاج من بداية الالتهاب الرئوي.

وقال المصدر إن الكاردينال الإيطالي جوزيبي بيرتلو 78 عاما، حاكم مدينة الفاتيكان جاءت نتيجة اختباره إيجابية أيضا ويعتقد أنه في عزلة ذاتية في منزله بالفاتيكان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أحدهما أو كلاهما قد حضر حدثا يوم الاثنين تبادل فيه أعضاء الإدارة المركزية للفاتيكان، تحيات عيد الميلاد مع البابا، كما لم يصدر تأكيد رسمي من الفاتيكان لنتائج اختبار الكرادلة.

وخلال الموجة الأولى من الوباء في الربيع الماضي، ثبتت إصابة أكثر من 12 عنصرا من الحرس السويسري بالإضافة إلى شخص يعيش في نفس بيت الضيافة حيث يقيم البابا.

وشهدت إيطاليا، أول دولة غربية أصيبت بالفيروس، 69214 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا منذ ظهوره في فبراير، وهي أعلى حصيلة في أوروبا وخامس أعلى معدل في العالم، كما سجلت حوالي 1.96 مليون إصابة حتى الآن.

وقال أندريا أركانجلي، رئيس الخدمات الصحية بالفاتيكان، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الفاتيكان سيبدأ في تطعيم السكان والموظفين في وقت مبكر من العام الجديد.

الفاتيكان فيروس كورونا كونراد كراجوسكي جوزيبي بيرتلو

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