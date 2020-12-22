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الأردن يعلق رحلاته من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت

11:19 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الأردن يعلق رحلاته من وإلى بريطانيا والسعودية والكويت

الخطوط الجوية الأردنية

عمان- (د ب أ):

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى العاصمة البريطانية لندن اعتبارا من أمس الاثنين، حتى يوم 3 يناير المقبل.

وقالت الملكية الأردنية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا "، إنها علقت رحلاتها الجوية أيضا إلى السعودية تبعا لقرار هيئة تنظيم الطيران السعودية اعتبارا من يوم أمس، ولمدة أسبوع، بعد تعليق السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، ومؤقتا ولمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعا آخر، كإجراء احترازي بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في دول عدة.

وأشارت إلى أنها علقت رحلاتها من وإلى مطار الكويت الدولي بعد إغلاق دولة الكويت منافذها الحدودية الجوية والبحرية والبرية لغاية الأول من الشهر المقبل.

الطيران الأردني بريطانيا السعودية الأردن تعليق الطيران فيروس كورونا

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