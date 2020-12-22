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مالي تفرض الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل بسبب كورونا

11:07 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
مالي تفرض الطوارئ الصحية حتى 10 يناير المقبل بسبب كورونا

أرشيفية

باماكو- أ ش أ:

قال المتحدث باسم حكومة مالي هارونا توريه، إن بلاده فرضت حالة الطوارئ الصحية مجددا منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى 10 يناير المقبل، نظرا لتجاوز معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا المستجد حاجز الـ150 حالة يوميا منذ بداية شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم حكومة مالي، عقب اجتماع غير عادي للحكومة بسبب التدابير الصحية الجديدة، أن جميع المنشآت العامة والخاصة ومن بينها المؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية ستظل مغلقة حتى العاشر من شهر يناير 2021.

وأفاد بأن قرار الحكومة يشمل إغلاق الأسواق التي تقام في الشوارع وتعليق المهرجانات والعروض الثقافية، وحظر أي تجمعات تزيد على 50 شخصا بما في ذلك مراسم الزواج والجنازات حتى العاشر من يناير المقبل.

كما قررت السلطات المالية تعزيز إجراءات الرقابة على المنافذ البرية والجوية أيضا.

ومنذ بداية الوباء سجلت مالي 6049 حالة رسميا و211 حالة وفاة لعدد سكان يبلغ حوالي 20 مليون نسمة.

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