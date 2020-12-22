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الكويت: لا حديث حول إعادة حظر التجول ولا عزل للمناطق بسبب كورونا

11:06 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الكويت: لا حديث حول إعادة حظر التجول ولا عزل للمناطق بسبب كورونا

الكويت تعلق الرحلات التجارية ضمن قيود الإغلاق

وكالات:

نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر وصفتها بالمُطلعة قولها إن قرار الانتقال إلى المرحلة الخامسة لن يتزامن بشكل فوري مع وصول الشحنة الأولى من لقاح كورونا وإنجاز تطعيم الدفعة الأولى، مشيرة إلى الاستمرار في تطبيق قرار المرحلة الرابعة الذي بدأ منذ 18 أغسطس الماضي، ودخولها الشهر الخامس.

وذكرت الصحيفة، بحسب المصادر التي لم تُسمها، الأحد، أن تعليق الرحلات التجارية وإغلاق المنافذ يصنفان كإجراءات استباقية احترازية حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وأضافت أنه لم يطرح حديث حتى الآن حول إعادة فرض حظر التجول مجددا أو عزل منطقة أو محافظة، داعية الجميع إلى الالتزام بالاحترازات الصحية والتمسك بارتداء الكمام والحرص على غسيل اليدين باستمرار ولبس القفاز والتباعد الجسدي، وذلك على مستوى الأفراد والعاملين في المجمعات التجارية ومراكز التغذية والمولات، التي لم يتم تمديد ساعات العمل بها والمحدد إغلاقها عند العاشرة مساء.

وشددت المصادر على أن تأجيل الانتقال الى المرحلة الخامسة يعني أن الأنشطة التالية مازالت محظورة والتي تشمل: المناسبات والتجمعات العائلية والاجتماعية، ومنها الديوانيات وحفلات الزفاف والتخرج، وكذلك المناسبات الأخرى بكل أنواعها، والأندية الرياضية والصحية باستثناء الحصول على موعد مسبق والفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية ودور السينما والمسارح.

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