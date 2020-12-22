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ماليزيا تعتزم الحصول على لقاح روسي ضد كورونا

11:04 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
ماليزيا تعتزم الحصول على لقاح روسي ضد كورونا

محيي الدين ياسين

كوالالمبور- أ ش أ:

أعلن رئيس وزراء ماليزيا محيي الدين ياسين، السبت، أن سلطات بلاده وقعت اتفاقية لشراء 6.4 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا وتعتزم أيضا الحصول على لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن رئيس الحكومة الماليزية قوله "نحن في المرحلة النهائية للتوصل إلى اتفاقات بشأن الحصول على لقاحات شركتين صينيتين وكذلك لقاح مركز جاماليا الروسي - سبوتنيك في".

وشدد على أن حكومة بلاده تضمن أمان وفعاليات هذه اللقاحات، وقال إنه سيكون من أول الذين سيتم تطعيمهم في البلاد.

كان رئيس الحكومة الماليزية أعلن في وقت سابق عن تخصيص 700 مليون دولار في نهاية نوفمبر الماضي لشراء اللقاحات.

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