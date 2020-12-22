أفغانستان: مصرع وإصابة 7 أشخاص في انفجار لغم في كابول

كابول- أ ش أ:

أعلنت الشرطة الأفغانية، الثلاثاء، مصرع خمسة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين آخرين فى انفجار لغم بالعاصمة كابول صباح الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة - في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - أن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة دوغاباد بكابول عندما انفجر لغم كان مثبتا في سيارة تقل أطباء يعملون في سجن "بول شرخي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الضحايا.

ولم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الانفجار.