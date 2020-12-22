الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 15 إصابة بينها حالتان بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة بينها حالتان بعدوى محلية تم تسجيلهما في لياونينغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86867 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 6 حالات في شنجهاي و3 في قوانغدونغ وحالتين اثنتين في كل من منغوليا الداخلية وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4149 حالة غادر منها 3864 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81909 أشخاص، مشيرة إلى أن 7850 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 17 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 214 حالة منها 182 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8237 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 131 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 766 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6910 مرضى في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 627 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.