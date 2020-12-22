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الخارجية الأمريكية تعود لقيود المرحلة الأولى لفيروس كوفيد ـ 19

06:45 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الخارجية الأمريكية تعود لقيود المرحلة الأولى لفيروس كوفيد ـ 19

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):
عادت وزارة الخارجية الأمريكية إلى المرحلة الأولى من القواعد الإرشادية الخاصة بقيود فيروس كوفيد ـ 19، والتي من بينها تقييد سفر أعضاء البعثات الدبلوماسية إلا الضروري وفرض قيود على دخول الزائرين وحجم التجمعات.
وذكرت مصادر أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مذكرة أصدرها بريان بولاتاو نائب وزير الخارجية الأمريكية للإدارة وتم نشرها على نطاق واسع بالوزارة تفيد بالتراجع عن المرحلة الثانية من القواعد الإرشادية وفرض مزيد من قيود المرحلة الأولى لمدة شهر اعتبارا من الاثنين.
ويأتي هذا الإجراء بينما بدأت الحكومة الأمريكية في تلقي وتوزيع جرعات محدودة من اللقاح المضاد لفيروس " كوفيد ـ 19 " كما تتزامن مع وصول حالات الإصابة بالفيروس وحالات دخول المستشفيات والوفيات في أنحاء البلاد إلى مستويات قياسية.
وكان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي قد خضع لفترة من العزل الوقائي بعد أن تبين أنه اختلط بأحد الحاملين لفيروس " كوفيد ـ 19" ، كما ألغى بعض الفعاليات الاحتفالية التي كانت مقررة جراء ذلك.

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Asha
وزارة الخارجية الأمريكية فيروس كورونا واشنطن

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