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25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

04:12 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

البرازيل

ريو دي جانيرو- (د ب أ):

سجلت البرازيل 25 ألفا و19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت وزارة الصحة.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى ستة ملايين و970 ألفا و34 حالة.

كما أضافت البلاد 527 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 187 ألفا و291 وفاة.

وتعافى ستة ملايين و286 ألفا و980 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ولا يزال 789 ألفا و348 مريضا قيد الرعاية الطبية.

البرازيل ريو دي جانيرو فيروس كورونا

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